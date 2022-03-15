  روسيا تعتزم إنفاق 9 مليارات دولار لإعادة بناء سلاسل التوريد

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم الثلاثاء، إن بلاده تخطط لإنفاق تريليون روبل (9 مليارات دولار) على ما سماها إجراءات مضادة للأزمة، بينما تحاول الحكومة الحد من تأثير عقوبات غربية جديدة.

وأضاف ميشوستين أن الخطة تتضمن أكثر من 100 مقترح وسيجري تحديثها لإعادة بناء سلاسل الإنتاج والتوريد.

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وفرضت الولايات المتحد، عقوبات جديدة متعلقة بروسيا، تستهدف 15 فرداً وكياناً واحداً.

وتشمل أحدث العقوبات الأميركية إجراءات جديدة تستهدف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بحسب موقع الخزانة الأميركية.

وأعلنت بريطانيا أيضا اليوم عن فرض المزيد من العقوبات على روسيا، تضمنت رسوما ضخمة على الواردات الروسية وعلى رأسها الفودكا.

وقالت بريطانيا إن حظر صادرات سلع لروسيا سيدخل حيز التنفيذ قريبا، مضيفة أنها ستحظر تصدير قائمة سلع لروسيا تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.

وأضافت أن العقوبات الجديدة ستطال رجال أعمال مقربين من بوتين، وستعزل اقتصاد روسيا عن التجارة العالمية.

كما قررت المفوضية الأوروبية اليوم، حرمان روسيا من امتيازات الدولة الأولى بالرعاية ردا على انتهاكاتها.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا خلال الساعات القادمة. وكانت فرنسا أعلنت أن حزمة العقوبات الجديدة سوف تطال 600 رجل أعمال روسي.