.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أميركا تعلن اليوم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار

  • الخط
مسلح يرفع علم روسيا على مبنى حكومي شرق أوكرانيا
علم أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

أميركا تعلن اليوم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار

مجلس النواب وافق قبل أسبوع على تقديم مساعدات بـ 13.6 مليار دولار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعلن الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

وصوت مجلس النواب الأميركي، قبل أسبوع، لصالح مشروع قانون يشمل تقديم مساعدات بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا التي تواجه غزوا روسيا، إلى جانب إنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار لتمويل برامج الحكومة الأميركية حتى 30 من سبتمبر/ أيلول.

وتهدف المساعدات المخصصة لأوكرانيا إلى المساعدة في تعزيز جيشها في معركته مع القوات الروسية وتقديم دعم إنساني للمواطنين بما يشمل ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ في الخارج بالفعل.

ووافق صندوق النقد الدولي، أيضا على تقديم 1.4 مليار دولار بشكل طارئ لدعم أوكرانيا في تمويل النفقات ودعم ميزان المدفوعات.

وتحولت أوكرانيا إلى طلب التمويل من الحلفاء والمؤسسات الدولية لدعم اقتصادها بعد الغزو الروسي في 24 فبراير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اقتراح أوروبي قد يفسد أجواء المفاوضات الروسية الأوكرانية اقتراح أوروبي قد يفسد أجواء المفاوضات الروسية الأوكرانية
اكتشف المزيد