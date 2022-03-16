أميركا تعلن اليوم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار

تعلن الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

وصوت مجلس النواب الأميركي، قبل أسبوع، لصالح مشروع قانون يشمل تقديم مساعدات بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا التي تواجه غزوا روسيا، إلى جانب إنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار لتمويل برامج الحكومة الأميركية حتى 30 من سبتمبر/ أيلول.

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وتهدف المساعدات المخصصة لأوكرانيا إلى المساعدة في تعزيز جيشها في معركته مع القوات الروسية وتقديم دعم إنساني للمواطنين بما يشمل ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ في الخارج بالفعل.

ووافق صندوق النقد الدولي، أيضا على تقديم 1.4 مليار دولار بشكل طارئ لدعم أوكرانيا في تمويل النفقات ودعم ميزان المدفوعات.

وتحولت أوكرانيا إلى طلب التمويل من الحلفاء والمؤسسات الدولية لدعم اقتصادها بعد الغزو الروسي في 24 فبراير.