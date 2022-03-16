الاستثمارات الصناعية في السعودية ترتفع إلى 1.33 تريليون ريال

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي بلغ 1.339 تريليون ريال بعد إضافة 1.8 مليار ريال في يناير 2022.

ووفق الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، فقد بدأ الإنتاج في 106 مصانع جديدة خلال شهر يناير الماضي، بحجم استثمارات يقارب 1.6 مليار ريال.

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وأشارت الوزارة إلى أن عدد التراخيص الجديدة بشهر يناير سجل 79 ترخيصًا صناعيًا جديدًا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبلغ عدد الرخص السارية في القطاع 1989 رخصة، صدر منها خلال شهر يناير من العام الحالي 67 رخصة، تتنوع بين رخص محاجر مواد البناء التي بلغت 63 رخصة، ورخص الاستكشاف بواقع 3 رخص، ورخصة استطلاع وغيرها.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين"؛ لتسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية، وتعزيز الشفافية في القطاعين، للتأكيد على تنوع الفرص التي يقدمها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة، وذلك نحو تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.