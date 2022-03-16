الاقتصاد السعودي ينمو 6.7% بالربع الرابع و3.2% في 2021

أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.7% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع المماثل من 2020، وبالمقارنة بالربع الثالث من 2021 فقد حقق نمواً بنسبة 1.6%.

وقالت الهيئة، إن النمو الاقتصادي يعود في الأساس إلى الارتفاع المُحقق في الأنشطة النفطية، البالغ 10.9% على أساس سنوي، و1.8% على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 5.1% على أساس سنوي، و1.2% على أساس ربعي.

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وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.4% على أساس سنوي، و1.5% على أساس ربعي.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالربع الرابع من 2021 نحو 705.52 مليار ريال، مقارنة بنحو 661.19 مليار ريال في الربع المماثل من 2020.

كان معدل نمو الاقتصاد السعودي قد تحول إلى النطاق الإيجابي بعد تداعيات جائحة كورونا، منذ الربع الثاني من 2021 بنمو قدره 1.9% ونما بنسبة 7% في الربع الثالث من 2021.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 23.737 ألف ريال في الربع الرابع من 2021، بارتفاع نسبته 19.3% عن الربع الرابع من 2020، و3.7% عن الربع الثالث من 2021.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.2% في العام 2021، مقارنة بالانخفاض البالغ 4.1% في 2020.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن الارتفاع نتج عن تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا من خلال نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.1%، كما حققت الأنشطة الحكومية معدل نمو قدره 1.5%، فيما حققت الأنشطة النفطية نمواً قدره 0.2%.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 87.415 ألف ريال في عام 2021، بارتفاع نسبته 16.4% عن عام 2020.