الإمارات والبحرين ترفعان سعر الفائدة 25 نقطة أساس

قرر مصرف الإمارات المركزي الأربعاء رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس، وذلك بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بنفس المقدار في وقت سابق اليوم.

وقال البنك المركزي إنه قرر الإبقاء على سعر اقتراض السيولة قصيرة الأجل منه لشتى التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة.

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كما أعلن مصرف البحرين المركزي، قرار رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 1.00% إلى 1.25%.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 0.75 % إلى 1.00%، وسعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 1.50% إلى 1.75%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.25% إلى 2.50%.