اليابان: مجموعة "السبع" تعقد اجتماعاً اليوم بشأن روسيا

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، اليوم الأربعاء، إن مجموعة الدول الصناعية السبع ستعقد اجتماعا عبر الإنترنت بعد الساعة 1200 بتوقيت غرينتش، لمناقشة الإجراءات الروسية في أوكرانيا.

ولم يحدد سوزوكي، الذي أدلى بالتعليق في البرلمان، ما إذا كان الاجتماع سيعقد بين القادة الماليين لمجموعة السبع أو غيرهم من الممثلين.

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وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع، حثت على عدم تقييد الصادرات الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، بعد اجتماع لوزراء الزراعة لمناقشة الأزمة في برلين.

وقال الوزراء في بيان مشترك يوم الجمعة: "ندعو جميع الدول إلى إبقاء أسواقها الغذائية والزراعية مفتوحة واتخاذ الاحتياطات ضد فرض قيود غير مبررة على الصادرات".