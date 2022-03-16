روسيا و أوكرانيا
بوتين: الغرب يحاول فرض نموذجه الاقتصادي على دول العالم
طالب الحكومة الروسية بالعمل على التقليل من آثار العقوبات الغربية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة اليوم الأربعاء، إن العقوبات رفعت الأسعار في روسيا لكن الشركات الروسية خففت من ذلك.
وطالب بوتين الحكومة الروسية بالعمل على التقليل من آثار العقوبات الغربية.
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كما شدد الرئيس الروسي على أن "الغرب يحاول فرض نموذجه الاقتصادي على دول العالم".
وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم، إن الدولار سينهار والثقة به تتضاءل بسبب سياسة واشنطن.
وأضاف أن الوضع الراهن متأزم والمعركة مستمرة لتحديد النظام العالمي الجديد.
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