فايزر تطلب ترخيص الجرعة الرابعة من لقاح كورونا لكبار السن

طلبت شركة فايزر من المنظمين الأميركيين يوم أمس الثلاثاء، الموافقة على منح جرعة معززة إضافية من لقاح كوفيد-19 الخاص بها وشريكتها بايونتيك، لكبار السن، قائلة إن البيانات الواردة من إسرائيل تشير إلى أن هذه الفئة العمرية ستستفيد من هذه الجرعة المعززة.

تحث الولايات المتحدة حاليًا على أخذ جرعتين أساسيتين، تتبعهما بعد أشهر جرعة معززة لكل شخص يبلغ من العمر 12 عاماً فما فوق. ويسعى الطلب الجديد إلى إضافة جرعة رابعة فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والذين تضرروا بشدة من الوباء.

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ويجب أن توافق إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض CDC على الطلب.

ويقول العديد من العلماء إن الهدف النهائي من التطعيم هو منع المرض الشديد، وليس الأعراض الخفيفة، وتظهر بيانات CDC المبكرة أن الجرعات لا تزال تقوم بعمل جيد في ذلك. وخلال موجة أوميكرون، كانت الفعالية ضد الاستشفاء 91٪ لدى الأشخاص الذين حصلوا على جرعة معززة قبل شهرين، و 78٪ قبل أربعة أشهر.

ومع انخفاض حالات كوفيد أخيرًا بعد انحسار موجة أوميكرون، بدأ خبراء الصحة العامة في التطلع إلى الخطوات التالية التي قد تكون مطلوبة إذا ظهر متغير جديد، أو ما إذا كان سيتم تعزيز الحماية من فيروس كورونا في الخريف.