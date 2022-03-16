مصدر: "فرنسبنك" اللبناني يغلق كل الفروع بعد أمر قضائي بتجميد أصوله

صرح مصدر في مصرف فرنسبنك اللبناني، بأن البنك أغلق جميع فروعه في لبنان وعددها نحو 50 فرعا بعد صدور أمر قضائي بتجميد الأصول استنادا لدعوى رفعها مودع.

وقال المصدر، إن البنك لن يتمكن من سداد المدفوعات، بما في ذلك الرواتب، بسبب تجميد الأموال.

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ويُلزم الأمر القضائي "فرنسبنك" بإعادة فتح حساب المواطن المصري، عياد إبراهيم، وتسليمه وديعته نقدا وإلا تم تجميد أصول المصرف، حسبما ذكر محاميه، رامي عليق.

وذكر المصدر، أن البنك أصدر لإبراهيم شيكا بقيمة المبلغ المودع ومن ثم لم يعد عميلا لديه، مشيرا إلى أن المودع وقع على الشيك عند كاتب عدل.

وقال متحدث باسم تحالف متحدون في لبنان، وهو تحالف مناهض للفساد يمثل إبراهيم في القضية، إنه وقع على الشيك لكن مع وجود تحفظات.

من جهتها، انتقدت جمعية مصارف لبنان، ما أسمته "التدابير التعسفية وغير القانونية"، التي يجري اتخاذها بحق البنوك، قائلة إنها تهدد بأن "تطيح بالقطاع المصرفي".