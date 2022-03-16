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وزير المالية الأوكراني: نظامنا المالي مستقر والحكومة تفي بالتزاماتها

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روسيا و أوكرانيا

وزير المالية الأوكراني: نظامنا المالي مستقر والحكومة تفي بالتزاماتها

امتنع عن تقدير قيمة الخسائر المالية للحرب

لفيف (أوكرانيا) - رويترز

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قال وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو، اليوم الأربعاء، إن النظام المالي في أوكرانيا مستقر، وإن الحكومة تفي بالتزاماتها للمدفوعات الاجتماعية على الرغم من الحرب مع روسيا.

وأضاف قائلا: "النظام المصرفي مستقر، ليس لدينا تقلبات حادة في سعر الصرف".

وامتنع عن تقدير قيمة الخسائر المالية للحرب.

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