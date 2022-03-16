وزير المالية الأوكراني: نظامنا المالي مستقر والحكومة تفي بالتزاماتها

قال وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو، اليوم الأربعاء، إن النظام المالي في أوكرانيا مستقر، وإن الحكومة تفي بالتزاماتها للمدفوعات الاجتماعية على الرغم من الحرب مع روسيا.

وأضاف قائلا: "النظام المصرفي مستقر، ليس لدينا تقلبات حادة في سعر الصرف".

مادة اعلانية

وامتنع عن تقدير قيمة الخسائر المالية للحرب.