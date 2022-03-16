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وزير المالية: التضخم سيتراجع في تركيا مع انحسار التوتر العالمي 

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اقتصاد تركيا

وزير المالية: التضخم سيتراجع في تركيا مع انحسار التوتر العالمي

التضخم في تركيا ارتفع إلى 54% في فبراير

اسطنبول -رويترز

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قال وزير المالية التركي نور الدين نبطي، اليوم الأربعاء، إن التضخم سيبدأ في التراجع في فصل الصيف، متوقعا انحسار بؤر التوتر في العالم.

وارتفع التضخم إلى 54% في فبراير/شباط، فيما يرجع بدرجة كبيرة إلى أزمة العملة العام الماضي وارتفاع أسعار السلع العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتوقع اقتصاديون ارتفاع معدل التضخم إلى 70% في الأشهر المقبلة ،لكن نبطي عرض موقفا أكثر تفاؤلا اليوم عندما تحدث للمستثمرين في كان بفرنسا.

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