اقتصاد تركيا
وزير المالية: التضخم سيتراجع في تركيا مع انحسار التوتر العالمي
التضخم في تركيا ارتفع إلى 54% في فبراير
قال وزير المالية التركي نور الدين نبطي، اليوم الأربعاء، إن التضخم سيبدأ في التراجع في فصل الصيف، متوقعا انحسار بؤر التوتر في العالم.
وارتفع التضخم إلى 54% في فبراير/شباط، فيما يرجع بدرجة كبيرة إلى أزمة العملة العام الماضي وارتفاع أسعار السلع العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا.
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وتوقع اقتصاديون ارتفاع معدل التضخم إلى 70% في الأشهر المقبلة ،لكن نبطي عرض موقفا أكثر تفاؤلا اليوم عندما تحدث للمستثمرين في كان بفرنسا.
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