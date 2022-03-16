وزير المالية: التضخم سيتراجع في تركيا مع انحسار التوتر العالمي 

قال وزير المالية التركي نور الدين نبطي، اليوم الأربعاء، إن التضخم سيبدأ في التراجع في فصل الصيف، متوقعا انحسار بؤر التوتر في العالم.

وارتفع التضخم إلى 54% في فبراير/شباط، فيما يرجع بدرجة كبيرة إلى أزمة العملة العام الماضي وارتفاع أسعار السلع العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا.

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وتوقع اقتصاديون ارتفاع معدل التضخم إلى 70% في الأشهر المقبلة ،لكن نبطي عرض موقفا أكثر تفاؤلا اليوم عندما تحدث للمستثمرين في كان بفرنسا.