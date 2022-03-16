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 هل تذهب ملكية نادي تشيلسي إلى الأميركيين بعد أن كانت للروس؟ 

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كرة قدم

هل تذهب ملكية نادي تشيلسي إلى الأميركيين بعد أن كانت للروس؟

يواجه تشيلسي خطر الإفلاس بعد 14 يوما بسبب عدم قدرته على دفع أموال اللاعبين

دبي - العربية.نت

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يعتزم مُلّاك فريق البيسبول الأميركي Chicago Cubs التعاون مع Ken Griffin مؤسس شركة Citadel في محاولة لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم.

يُشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد فرضت عقوبات على رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ما ترتب على ذلك حظر قيامه بشراء اللاعبين أو تجديد عقودهم أو بيع التذاكر غير الموسمية.

ويواجه تشيلسي خطر الإفلاس بعد 14 يوما بسبب عدم قدرته على دفع أموال اللاعبين والأجهزة الفنية، نتيجة لعدم السماح له باستخدام أمواله في البنوك، فضلاً عن انسحاب بعض الرعاة من تعاقداتهم معه.

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