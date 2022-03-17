قال مسؤولون من الإمارات وأستراليا، اليوم الخميس، إن الإمارات تعتزم بدء محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أستراليا، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الخليجية الغنية بالنفط إلى تعزيز دورها كمركز للأعمال في الشرق الأوسط.

وذكر وزير التجارة الأسترالي دان تيهان في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن اتفاقية تجارة حرة من هذا النوع ستكون الأولى لأستراليا في الشرق الأوسط، مضيفا أن الإمارات هي أكبر شريك تجاري واستثماري لبلاده في المنطقة.

مادة اعلانية

وأضاف وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي: "نحن ماضون قدما نحو تعزيز التجارة الثنائية مع حلفائنا العالميين، في عالم سريع التغير".

وبلغت التجارة الثنائية 6.8 مليار دولار، والاستثمارات المتبادلة 16 مليار دولار في عام 2020.

وأوضحت تيهان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات ستكون حجر أساس مهم لاتفاقية تجارة حرة لاحقة مع دول أخرى من مجلس التعاون الخليجي، في إشارة إلى المجموعة المكونة من ست دول غنية بالنفط تضم السعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان.

ووقعت الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند، ثاني أكبر شريك تجاري لها، في فبراير/شباط، ويتوقع المسؤولون الانتهاء قريبا من مفاوضات ثنائية مع إسرائيل وإندونيسيا.