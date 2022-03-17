.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإمارات تعتزم بدء محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أستراليا

  • الخط
الإمارات اقتصاد مناسبة
علم الإمارات
اقتصاد الإمارات

الإمارات تعتزم بدء محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أستراليا

بعد توقيعها اتفاقية مماثلة مع الهند

دبي – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مسؤولون من الإمارات وأستراليا، اليوم الخميس، إن الإمارات تعتزم بدء محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أستراليا، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الخليجية الغنية بالنفط إلى تعزيز دورها كمركز للأعمال في الشرق الأوسط.

وذكر وزير التجارة الأسترالي دان تيهان في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن اتفاقية تجارة حرة من هذا النوع ستكون الأولى لأستراليا في الشرق الأوسط، مضيفا أن الإمارات هي أكبر شريك تجاري واستثماري لبلاده في المنطقة.

وأضاف وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي: "نحن ماضون قدما نحو تعزيز التجارة الثنائية مع حلفائنا العالميين، في عالم سريع التغير".

دبي تسمح لـ "سوسيتيه جنرال" بتقديم عمليات إقراض محلياً شركات دبي دبي تسمح لـ "سوسيتيه جنرال" بتقديم عمليات إقراض محلياً

وبلغت التجارة الثنائية 6.8 مليار دولار، والاستثمارات المتبادلة 16 مليار دولار في عام 2020.

وأوضحت تيهان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات ستكون حجر أساس مهم لاتفاقية تجارة حرة لاحقة مع دول أخرى من مجلس التعاون الخليجي، في إشارة إلى المجموعة المكونة من ست دول غنية بالنفط تضم السعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان.

ووقعت الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند، ثاني أكبر شريك تجاري لها، في فبراير/شباط، ويتوقع المسؤولون الانتهاء قريبا من مفاوضات ثنائية مع إسرائيل وإندونيسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد تدفق اللاجئين على الحدود بين أوكرانيا وبولندا العربية ترصد تدفق اللاجئين على الحدود بين أوكرانيا وبولندا
اكتشف المزيد