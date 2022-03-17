الجنيه المصري يتجاهل توقعات سلبية ويستقر مقابل الدولار

على الرغم من توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، لكن تشهد سوق الصرف حالة من الاستقرار رغم ارتفاع الطلب على العملات الصعبة بسبب قرب موسم شهر رمضان المبارك وزيادة الطلب على الدولار لتغطية فاتورة الواردات الخاصة بالسلع التي يزيد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع. وفي البنوك، بلغ متوسط سعر الدولار نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

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وجاء أعلى سعر للدولار عند نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، والاستثمار العربي.

وفي بنوك التجاري الدولي، والقاهرة، والإسكندرية، والبركة، وبلوم مصر، وكريدي أغريكول، وبنك HSBC، والعربي الإفريقي، سجل الدولار مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقا لموقع البنك المركزي المصري إلى نحو 17.23 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع. وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، نحو 20.50 جنيه للشراء، و20.6 جنيه للبيع.

عربياً، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع. بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي إلى نحو 51.41 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع.