السعودية تقر قروضا بـ 861 مليون ريال لاستيراد منتجات زراعية
لضمان وفرة المخزون من هذه المنتجات واستقرار إمداداتها ولتفادي أية اضطرابات في سلاسل الإمداد
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية السعودي عددا من القروض لتمويل رأس المال العامل لاستيراد بعض المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي بقيمة تجاوزت 861 مليون ريال.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن اعتماد الصندوق لهذه القروض لمواكبة التطورات الدولية الحالية ولضمان وفرة المخزون من هذه المنتجات واستقرار إمداداتها ولتفادي أية اضطرابات في سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن المنتجات الزراعية المستهدفة بالتمويل هي محاصيل الشعير والذرة الصفراء وفول الصويا.
ويأتي هذا التمويل ضمن برامج الصندوق لتعزيز الأمن الغذائي ودعم النشاط الزراعي.
وتتجه الكثير من دول العالم حاليا لتكثيف عمليات استيراد المواد الغذائية خاصة الحبوب، وسط تصاعد المخاوف من أن تؤدي الحرب الروسية في أوكرانيا إلى تعطيل إمدادات المواد الغذائية حول العالم.
وكان الصندوق قد اعتمد في سبتمبر من العام الماضي تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 482 مليون ريال في عدد من مناطق المملكة.
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