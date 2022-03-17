روسيا و أوكرانيا
الصين تؤكد مواصلة التعاون الاقتصادي مع روسيا
تعتبر نفسها ليست طرفاً في الأزمة
أكدت الصين اليوم الخميس، أنها ستواصل التعاون الاقتصادي مع روسيا.
وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، قال في وقت سابق: "أعتقد أن شراكتنا مع الصين ستظل تسمح لنا بالحفاظ على التعاون الذي حققناه، ولن نحافظ عليه فحسب، بل نزيده أيضاً في بيئة تغلق فيها الأسواق الغربية أبوابها أمامنا".
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ورداً على ذلك، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إنه "حذر بكين من وجود عواقب بالتأكيد على جهود التملص من العقوبات واسعة النطاق، أو محاولات دعم روسيا".
وفي بعض تصريحات بكين الأكثر صراحة بشأن العقوبات، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال مكالمة أجراها مع نظيره الأوروبي مؤخرا، إن الصين ليست طرفاً في الأزمة، ولا تريد أن تؤثر العقوبات عليها.
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