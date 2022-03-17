بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 0.75%
متوافقة مع التوقعات
رفع بنك إنجلترا، اليوم الخميس، معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ما يعادل 0.25% لتصل إلى 0.75% للمرة الثالثة على التوالي.
وجاء قرار البنك متوافقاً مع التوقعات، حيث يبدو أن بنك إنجلترا على يقين من إعادة سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى ما قبل Covid، في مواجهة توقعات التضخم المتفاقمة التي تقول بلومبرغ إنها قد تدفع التضخم إلى 10% في وقت لاحق من هذا العام.
مع وقوع المملكة المتحدة أيضًا في قبضة أزمة تكلفة المعيشة، يتوقع بعض الاقتصاديين أن أقلية من المسؤولين سوف يدفعون مرة أخرى من أجل زيادة غير مسبوقة بمقدار 50 نقطة أساس.
إن زيادة سعر الفائدة بأي نسبة سيشكل الارتفاع الثالث على التوالي، وهي وتيرة ليس لها مثيل خلال القرن الحالي. تتوقع الأسواق أيضًا أن يشير صانعو السياسة، بقيادة المحافظ أندرو بيلي إلى أن المزيد من التحركات قادمة. يقوم المستثمرون حاليًا بتسعير معدلات تصل إلى 2% بحلول نهاية العام.
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