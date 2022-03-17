تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية وسط طلب قوي على العمالة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مع استمرار قوة الطلب على العمالة، مما يؤهل الاقتصاد لتسجيل زيادة قوية في الوظائف لشهر آخر.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى، انخفضت 15 ألفا إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 214 ألفا للأسبوع المنتهي في 12 مارس.

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وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا تسجيل 220 ألف طلب في الأسبوع الأخير.