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غولدمان‭ ‬ساكس: التضخم‭ ‬في تركيا سيظل فوق 60% معظم العام

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أحد الأسواق في تركيا (رويترز)
أحد الأسواق في تركيا (رويترز)
اقتصاد تركيا

غولدمان‭ ‬ساكس: التضخم‭ ‬في تركيا سيظل فوق 60% معظم العام

مبررا توقعاته بموقف السياسات "غير المستدامة" وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا

إسطنبول - رويترز

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قال بنك غولدمان ساكس اليوم الخميس، إن معدل التضخم السنوي في تركيا سيظل على الأرجح فوق 60% معظم فترات العام، نظرا لموقف السياسات "غير المستدامة" التي تتبعها السلطات، فضلا عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي رفع أسعار الطاقة.

وقال البنك: "نتوقع أن يظل معدل التضخم أعلى من 60% على أساس سنوي معظم فترات العام 2022".

وأضاف: "من المرجح أن يضعف ميزان المدفوعات التركي أكثر في ضوء الصراع المستمر في المنطقة والرغبة الضعيفة في المخاطرة بالأسواق الناشئة بشكل عام".

وأبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة عند 14% اليوم الخميس، كما كان متوقعا، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلى 54% الشهر الماضي.

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