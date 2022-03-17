اقتصاد تركيا
غولدمان ساكس: التضخم في تركيا سيظل فوق 60% معظم العام
مبررا توقعاته بموقف السياسات "غير المستدامة" وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا
قال بنك غولدمان ساكس اليوم الخميس، إن معدل التضخم السنوي في تركيا سيظل على الأرجح فوق 60% معظم فترات العام، نظرا لموقف السياسات "غير المستدامة" التي تتبعها السلطات، فضلا عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي رفع أسعار الطاقة.
وقال البنك: "نتوقع أن يظل معدل التضخم أعلى من 60% على أساس سنوي معظم فترات العام 2022".
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وأضاف: "من المرجح أن يضعف ميزان المدفوعات التركي أكثر في ضوء الصراع المستمر في المنطقة والرغبة الضعيفة في المخاطرة بالأسواق الناشئة بشكل عام".
وأبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة عند 14% اليوم الخميس، كما كان متوقعا، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلى 54% الشهر الماضي.
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