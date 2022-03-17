.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مجلس الوزراء اللبناني يوافق على خطة إصلاح قطاع الكهرباء

  • الخط
علم لبنان
علم لبنان
لبنان

مجلس الوزراء اللبناني يوافق على خطة إصلاح قطاع الكهرباء

شرط رئيسي للمانحين الدوليين لتقديم تمويل لاتفاقات إقليمية

بيروت- رويترز

نشر في: آخر تحديث:

وافق مجلس الوزراء اللبناني الأربعاء على خطة لإصلاح وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وهي شرط رئيسي للمانحين الدوليين والبنك الدولي لتقديم تمويل لاتفاقات إقليمية لزيادة إمدادات الطاقة في البلاد.

وذكرت قناة الجديد التلفزيونية أن مجلس الوزراء أقر الخطة مع تعديلات من النسخة السابقة، بما في ذلك إنشاء هيئة لتنظيم الكهرباء في 2022 بدلا من 2023، وهي خطوة أخرى طالب بها البنك الدولي.

وقال البنك الدولي في تقرير صدر يناير الماضي إن إيرادات الحكومة اللبنانية انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021، وإنه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5% .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد تدفق اللاجئين على الحدود بين أوكرانيا وبولندا العربية ترصد تدفق اللاجئين على الحدود بين أوكرانيا وبولندا
اكتشف المزيد