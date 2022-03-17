منع سفر رئيس مجلس إدارة بنك لبناني بأمر قضائي

قالت القاضية اللبنانية، غادة عون لوكالة "رويترز"، إنها أصدرت اليوم الخميس، أمرا بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، طارق خليفة، وتجميد جميع أصول البنك، بما يشمل العقارات والسيارات، في إطار تحقيق.

ولم يتسن الوصول إلى خليفة أو البنك للحصول على تعليق على الفور.

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ولم تذكر القاضية المزيد من التفاصيل.

وجمدت غادة عون أصول خمسة بنوك أخرى هذا الأسبوع، كما أصدرت قرارا بمنع سفر رؤسائها في

الأسبوع السابق.