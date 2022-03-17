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"الغذاء والدواء" السعودية تحذر من منتجين للعناية بالعيون 

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اقتصاد السعودية

"الغذاء والدواء" السعودية تحذر من منتجين للعناية بالعيون

لاحتوائهما على نسبة عالية من الرصاص

دبي - العربية.نت

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، من منتجين عناية بالعيون، هما كحل خبراء الإثمد، والإثمد الأسود والأحمر، وذلك لاحتوائهما على نسبة عالية من الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به كشوائب، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الهيئة، أنها حللت عينات من منتجات العناية بالعيون المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، حيث أظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

وبينت أن المنتج الأول يحمل اسم "كحل خبراء الإثمد الإثمد الأسود خبراء كحل الإثمد الأصفهاني" (AL-ETHMED EYELINER)، بينما يحمل المنتج الثاني اسم "كحل خبراء الإثمد الإثمد الأحمر خبراء كحل الإثمد الأصفهاني" (AL-ETHMED EYELINER).

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وأكدت الهيئة أن التعرض لمستويات عالية من الرصاص قد يسبب الإصابة بفقر الدم، وارتفاع الضغط، والإصابة بأمراض الكلى، وأمراض الاعصاب وتشمل الصرع والغيبوبة.

ونصحت "الغذاء والدواء" المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

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