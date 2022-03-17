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"مبادلة" الإماراتية تكشف عن توسيع شراكتها مع "أبولو"

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اقتصاد الإمارات

"مبادلة" الإماراتية تكشف عن توسيع شراكتها مع "أبولو"

امتداداً لاستثمار "الشركة العالمية" 5 مليارات درهم في "الدار" ومشروعها مع "أدنوك"

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مبادلة الإماراتية، عن توسيع نطاق شراكتها العالمية مع شركة أبولو العالمية الرائدة لإدارة الأصول البديلة.

وقالت "مبادلة" في تغريدة على حساب مكتب أبوظبي الإعلامي، إن هذا التوسع يدعم تزويد الشركة بالعديد من الفرص الاستثمارية الجذابة.

وأضافت أن الشراكة تأتي امتداداً لاستثمار "أبولو" مبلغ 5 مليارات درهم في شركة الدار العقارية ومشروعها المشترك طويل الأمد مع شركة أدنوك.

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