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الصين ترفع أسعار الوقود لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد

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محطكة بترول في الصين مناسبة
الصين ترفع أسعار الوقود لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد
اقتصاد الصين

الصين ترفع أسعار الوقود لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد

بكين تشهد قفزة في أسعار البنزين إلى 10770 يوانا للطن

بكين - رويترز

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ارتفعت أسعار بيع البنزين بالتجزئة في الصين إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2006 على الأقل بينما زادت أسعار الديزل إلى أعلى مستوى لها منذ عشرة أعوام بعد صعود أسعار النفط العالمية في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن أسعار التجزئة للبنزين سترتفع اعتبارا من اليوم الجمعة بواقع 750 يوانا (118 دولارا) للطن وستزيد أسعار الديزل 720 يوانا للطن، وهي أكبر زيادات منذ اعتماد آلية التسعير الحالية في عام 2013.

وستشهد العاصمة بكين على سبيل المثال قفزة في أسعار البنزين إلى 10770 يوانا للطن وارتفاع أسعار الديزل إلى 9695 يوانا للطن. وتحدد السلطات المحلية أسعارا مختلفة لكنها ستنفذ جميعا الزيادة.

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وبموجب نظام التسعير الصيني، يتم تقييم أسعار التجزئة للوقود كل عشرة أيام عمل لتعكس أسعار النفط الخام القياسية العالمية طالما أن هذه الأسعار تتحرك بين 40 و130 دولارا.

وبلغت أسعار برنت ذروة عند 139.13 دولارا للبرميل في السابع من مارس/آذار لكنها تراجعت منذ ذلك الحين، حيث جرى تداولها عند 102 دولار أمس الخميس. وكانت مستوياتها تحوم عند 99 دولارا قبل بداية الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط.

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