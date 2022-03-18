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المركزي الياباني يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

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اقتصاد اليابان

المركزي الياباني يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

لمح بالمزيد من التخفيض عند الحاجة

دبي - العربية.نت

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على عكس الاتجاه الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي؛ قرر المركزي الياباني الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ملمحا إلى احتمالية المزيد من الخفض عند الحاجة.

ويأتي ذلك وسط قلقه المتزايد بشأن الاقتصاد الياباني الذي يكافح للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وقام المكرزي الياباني بتعديل تقييمه الاقتصادي بالخفض بعد شهرين فقط من ترقيته، مشيرا إلى تأثير بلاده بتداعيات كورونا.

كما شدد بنك اليابان على ضرورة مراقبة التطورات في الأسواق وأسعار السلع في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

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