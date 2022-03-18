"الصندوق الزراعي" في السعودية: مليار ريال لتمويل استيراد 3 منتجات بينها الشعير

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في السعودية، برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة، عددا من القروض لتمويل رأس المال العامل لاستيراد بعض المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي بقيمة تجاوزت 861 مليون ريال.

وأوضح منير بن فهد السهلي نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق، أن المنتجات الزراعية المستهدفة بالتمويل هي محاصيل "الشعير، والذرة الصفراء، وفول الصويا"، مشيرا إلى أن هذا التمويل يأتي ضمن برامج الصندوق لتعزيز الأمن الغذائي ودعم النشاط الزراعي.

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وتعليقا على الاعتماد، قال حبيب الشمري مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للصندوق، إن الصندوق خصص مليار ريال لهذا البرنامج لتمويل رأس المال العامل لاستيراد منتجات "الشعير، وفول الصويا، والذرة الصفراء" من دون تكاليف إدارية ومالية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي لهذه السلع، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وقدر الشمري إجمالي قيمة موافقات تمويل الصندوق خلال العام الماضي بنحو 2.6 مليار ريال، في حين بلغ عدد القروض 5094.

واعتماد الصندوق لهذه القروض يأتي وفق توجيهات القيادة لمواكبة التطورات الدولية الحالية ولضمان وفرة المخزون من هذه المنتجات واستقرار إمداداتها ولتفادي أي اضطرابات في سلاسل الإمداد.

في السياق، أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، تفعيل خدمة حجز المواعيد من خلال منصة "محصولي" لتسلم القمح المحلي للموسم الزراعي 1443 - 1444هـ (2022)، تمهيدا لبدء موسم التسلم في 20 مارس 2022.

وأكد المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة استعداد المؤسسة وفروعها لبدء إجراءات التسلم، وذلك من خلال المنصة الرقمية "محصولي"، حيث يمكن للمزارعين البدء بالإجراءات النظامية المعتادة عبر المنصة لتحديد مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، إضافة إلى تمكين المزارع من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف وانتهاء بإيداع مستحقات المزارع المالية فور إقفال الحساب وذلك بعد اكتمال عملية التوريد ودون الحاجة إلى مراجعة أي من فروع المؤسسة.

وحرصت المؤسسة هذا الموسم على تطوير خدماتها الإلكترونية التي من شأنها تقديم التسهيلات للمزارعين في جميع مناطق المملكة، كما ستوجه المؤسسة رسالة نصية إلى جميع المزارعين المؤهلين المسجلين في منصة "محصولي" تتضمن بيانات الدخول على الموقع الإلكترونية.