أوكرانيا تحذر من عدم وجود محاصيل كافية للتصدير بسبب الحرب
عمليات غرس البذور في أوكرانيا تعطلت بسبب الغزو الروسي
قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني أوليغ أوستينكو، إن أوكرانيا قد لا تنتج محاصيل كافية للتصدير إذا تعطلت الزراعة في البلاد بسبب الغزو الروسي.
وأضاف أوستينكو، أن عمليات غرس البذور لهذا العام تعطلت بسبب الغزو الروسي.
وأوضح أن "أوكرانيا لديها ما يكفي من احتياطيات الحبوب والغذاء للبقاء على قيد الحياة في العام الحالي، ولكن إذا استمرت الحرب ... فلن تتمكن أوكرانيا من ذلك نصدر الحبوب للعالم وستكون هناك مشاكل"، مضيفا أن أوكرانيا هي خامس أكبر مصدر للقمح في العالم.
وقررت الحكومة الأوكرانية، قبل أسبوعين، إلزام التجار بالحصول على تراخيص لتصدير سلع زراعية منها القمح والذرة وزيت دوار الشمس.
وأضاف القرار الصادر عن الحكومة، أن التجار سيحتاجون أيضا إلى تراخيص لتصدير الدواجن والبيض. وأوكرانيا من بين كبار منتجي ومصدري الحبوب والزيوت النباتية في العالم.
وقالت أكبر دولة مصدرة لزيت دوار الشمس في العالم أيضا، إنها تستطيع تصدير أكثر من 60 مليون طن من الحبوب، منها 33 مليون طن من الذرة، و23 مليون طن من القمح في موسم 2021/22.
وأوقفت أوكرانيا أيضاـ تصدير العديد من السلع الزراعية في مواجهة الغزو الروسي لها. وعلقت الحكومة صادرات الجاودار والشوفان والدخن والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية.
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