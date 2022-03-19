.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السودان يرفع أسعار الوقود للمرة الثانية في شهر

  • الخط
محطة للوقود في السودان
محطة للوقود في السودان
اقتصاد السودان

السودان يرفع أسعار الوقود للمرة الثانية في شهر

حدثت ارتفاعات متكررة في أسعار الوقود قبل الإلغاء التدريجي للدعم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قام السودان برفع أسعار الوقود للمرة الثانية هذا الشهر، ليرتفع سعر البنزين إلى 672 جنيها (1.51 دولار) للتر من 542 جنيها، وفقا لأسعار معلنة في محطة وقود بالعاصمة، بحسب رويترز.

وحدثت ارتفاعات متكررة في أسعار الوقود في وقت سابق من هذا العام، مع وضع السودان اللمسات الأخيرة على عملية الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، التي تهدف الآن إلى تطبيق الأسعار العالمية.

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع، في تعاملات جلسة الجمعة، لكنها سجلت الخسارة الأسبوعية الثانية لها على التوالي بعد أسبوع تداول متقلب وسط صعوبة في إيجاد بديل للنفط الروسي في سوق تعاني شحا.

أسعار النفط تهبط 4% في أسبوع وسط عمليات جني أرباح طاقة نفط وغاز أسعار النفط تهبط 4% في أسبوع وسط عمليات جني أرباح

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على زيادة 1.29 دولار بما يعادل 1.2% إلى 107.93 دولار للبرميل بعد يوم من صعودها نحو 9% في أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020.

وأنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع 1.72 دولار أو 1.7% عند 104.70 دولار للبرميل، وهو ما يضاف إلى قفزة بلغت 8% في الجلسة السابقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
منظمات دولية تحذر: الحرب في أوكرانيا تحد من إمدادات النفط والقمح وتنذر بأزمة غذاء منظمات دولية تحذر: الحرب في أوكرانيا تحد من إمدادات النفط والقمح وتنذر بأزمة غذاء
اكتشف المزيد