روسيا و أوكرانيا
بريطانيا: العقوبات ضد روسيا طالت أملاك ألف شخص وكيان بـ1.31 مليار دولار
ضمن حزمة العقوبات المفروضة على روسيا كرد على غزو أوكرانيا
قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، إن السلطات في بلادها فرضت عقوبات بحق أكثر من ألف فرد وكيان ذي صلة بروسيا بثروة مجموعها يفوق مليار جنيه إسترليني (1.31 مليار دولار)، ضمن العقوبات المفروضة على روسيا كرد على غزو أوكرانيا.
وأضافت الوزيرة: "لن نقف عند هذا الحد. سنطرح مشروع قانون جديدا في الجلسة البرلمانية التالية لفرض تغييرات أخرى كبيرة".
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وتابعت أن الحكومة البريطانية وشعب المملكة المتحدة "مصممون تمامًا على أن يفشل بوتين في "غزوه" لأوكرانيا".
وقالت "من الصواب أن نقوم بكل ما نستطيع لدعم أوكرانيا في شدتها".
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