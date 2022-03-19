بولندا للاتحاد الأوروبي: افرضوا حظراً شاملاً على التجارة مع روسيا

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي يوم السبت، إن بولندا اقترحت على الاتحاد الأوروبي أن يفرض حظرا شاملا على التجارة مع روسيا، وحث على فرض عقوبات أشد على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتقترح بولندا إضافة حظر تجاري إلى حزمة العقوبات هذه في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك كل من الموانئ البحرية والتجارة البرية.

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وأضاف مورافيتسكي، أن قطع التجارة الروسية بالكامل سيجبر روسيا على التفكير فيما إذا كان من الأفضل وقف هذه الحرب القاسية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا. ولم يتم الكشف عن التفاصيل ، لكن الرئاسة الفرنسية قالت إنه سيتم إلغاء وضع روسيا التجاري "للدولة الأولى بالرعاية".

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، والتي وصفها الكرملين بالمحدودة في شرق البلاد، سرعان ما امتدت نحو كييف، التي استنفرت العديد من دول الناتو إلى دعمها بالسلاح النوعي، على رأسها الولايات المتحدة.