اقتصاد تونس
عجز تونس التجاري يرتفع إلى 885 مليون دولار في شهرين
العجز سجل ارتفاعا 11% على أساس سنوي في أول شهرين من 2022
قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم السبت، إن عجز الميزان التجاري اتسع إلى 2.61 مليار دينار (885 مليون دولار) في أول شهرين من العام الحالي من 1.89 مليار دينار في الفترة نفسها من 2021، بارتفاع سنوي 11%.
والعجز هو أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس في وقت تجابه فيه أزمة اقتصادية.
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وزادت قيمة الواردات 33% إلى 11.61 مليار دينار، فيما ارتفعت قيمة الصادرات 31.6% إلى 8.99 مليار دينار (3.05 مليار دولار).
وتواجه تونس أزمة سياسية واقتصادية إذ يركز الرئيس قيس سعيد على إعادة صياغة الدستور على الرغم من تحذيرات من انهيار وشيك في المالية العامة يهدد بإفلاس البلاد.
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