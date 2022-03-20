أسعار الذهب في مصر.. تدخل مفاجئ يقلص الارتفاعات

أعلنت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أنها تسعى إلى دعم صناعة الذهب الوطنية، ورفع تنافسيتها سواء في السوق المحلي أو العالمي، ما دفعها للاتفاق مع مصنعي الذهب المحليين بعدم زيادة أسعار المصنعية.

ووفق بيان، قال رئيس شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة في مصر، إيهاب واصف، إن الشعبة تمتلك استراتيجية متكاملة لدعم صناعة الذهب ومضاعفة حجم صادرات المشغولات الذهبية ضمن خطط الدولة لرفع صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويا؛ لذلك رأت الشعبة بالاتفاق مع كبار مصنعي الذهب في مصر بعدم زيادة أسعار المصنعية خلال عام 2022، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العاملين عليهم، وهو ما سيدعم من تنافسية المشغولات الذهبية المصرية أمام مثيلتها العالمية.

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وأضاف واصف، أن القرار يأتي حرصا من الشعبة على عدم تحميل أسعار المشغولات الذهبية زيادة جديدة في الأسعار حتى لا يصاب سوق الصاغة بالركود في المبيعات وتستطيع المشغولات الذهبية منافسة المستورد في السوق المحلي، لاسيما أن أسعار الذهب عالميا تعرضت إلى ارتفاعات متتالية في ظل التوترات الجيوسياسية التي يتعرض لها العالم، وهو ما انعكس على زيادة الأسعار في السوق المحلي إلى مستويات غير مسبوقة.

وكانت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة، أصدرت توصيات عدة لدعم صناعة الذهب في السوق المحلي، شملت إعفاء المشغولات الذهبية والفضية عند التصدير نهائيا من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند التصدير بدلا من استردادها بعد إتمام عملية التصدير.

كما تضمنت التوصيات خفض رسم التثمين المفروض على صادرات المشغولات الذهبية من قبل مصلحة الدمغة والموازين إلى 0% من 0.5%، والعمل على تنمية وإثقال مهارات العاملين في صناعة المشغولات الذهبية، بالتوسع في عقد الدورات التدريبية لطلاب كلية التربية الفنية وفنون جميلة والفنون التطبيقية، لتدريبهم على أحدث وسائل تصميم المشغولات الذهبية للتطوير.

وتوصلت الشعبة إلى تشكيل عدد من اللجان المختصة لتوزيع المهام فيما بينهم لدعم تحقيق أهداف الشعبة والمقترحات السابقة التي تم صياغتها سريعا.

ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا بحوالي 30 جنيها في كل عيار من الأعيرة المتداولة في السوق المحلي.

وسجل الغرام عيار 21 الأكثر مبيعاً في السوق المصري نحو 890 جنيهاً، فيما بلغ سعر الغرام عيار 18 نحو 763 جنيها، كما ارتفع سعر الغرام عيار 24 إلى نحو 1017 جنيهاً.