المركزي الكويتي: 91 مليار دينار الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي .. الأعلى تاريخيا
محمد الهاشل: معدل كفاية رأس المال للبنوك الكويتية 19.2%
أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أن أوضاع القطاع المصرفي أصبحت بعد عامي الجائحة أفضل، مشيرا إلى أن القطاع يتمتع الآن بمرونة أكثر تمكنه من مواجهة التحديات القادمة من مركز قوة.
وقال الهاشل في بيان، إن البيانات المالية للبنوك للعام الماضي تؤكد قوة مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي من حيث كفاية رأس المال والسيولة، وجودة الأصول والربحية مدعومة بنتائج إيجابية لاختبارات الضغط المالي.
وأوضح الهاشل أن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي واصلت نموها بنسبة 6.5% إلى 91 مليار دينار لتبلغ بذلك أعلى مستوى تاريخيا بنهاية 2021.
وقال محافظ المركزي إن جودة الأصول في أفضل أحوالها على الإطلاق حيث بلغت القروض غير المنتظمة نسبة 1.4% وهو أدنى مستوى تاريخيا.
وعلى صعيد الملاءة المالية، بلغ معدل كفاية رأس المال للبنوك الكويتية 19.2%، وهو ما يفوق المتطلبات الدولية البالغة 10.5%.
كما أوضح الهاشل أن نسبة كفاية رأس المال للعام الماضي هي الأعلى على الإطلاق منذ تطبيق تعليمات بازل 3.
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