.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير المالية الفرنسي: نأمل الخروج من صدمة أسعار الطاقة خلال الأشهر القادمة

  • الخط
وزير المالية الفرنسي برونو لومير
وزير المالية الفرنسي برونو لومير
اقتصاد أوروبا

وزير المالية الفرنسي: نأمل الخروج من صدمة أسعار الطاقة خلال الأشهر القادمة

لومير: "لا أعتقد أننا دخلنا في دوامة تضخمية"

باريس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الأحد، إنه يأمل في أن تستمر الصدمة التي خلفتها أسعار الطاقة الحالية في معدلات التضخم لأشهر فقط، وإنه لا يرى دوامة تضخمية مستمرة على مدى سنوات في اقتصادات الاتحاد الأوروبي.

وصرح لومير قائلاً: "لا يمكنني إعطاء تاريخ محدد، فقد يكون خلال عام 2023"، مضيفاً أن أسعار الطاقة ستنخفض إلى مستويات أكثر منطقية بمجرد أن تخفض أوروبا واردات الغاز والنفط من روسيا.

وتابع: "لا أعتقد أننا دخلنا في دوامة تضخمية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مخاوف من تداعيات رفع أسعار الوقود على محدودي الدخل في السودان مخاوف من تداعيات رفع أسعار الوقود على محدودي الدخل في السودان
اكتشف المزيد