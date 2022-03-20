وزير المالية الفرنسي: نأمل الخروج من صدمة أسعار الطاقة خلال الأشهر القادمة

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الأحد، إنه يأمل في أن تستمر الصدمة التي خلفتها أسعار الطاقة الحالية في معدلات التضخم لأشهر فقط، وإنه لا يرى دوامة تضخمية مستمرة على مدى سنوات في اقتصادات الاتحاد الأوروبي.

وصرح لومير قائلاً: "لا يمكنني إعطاء تاريخ محدد، فقد يكون خلال عام 2023"، مضيفاً أن أسعار الطاقة ستنخفض إلى مستويات أكثر منطقية بمجرد أن تخفض أوروبا واردات الغاز والنفط من روسيا.



وتابع: "لا أعتقد أننا دخلنا في دوامة تضخمية".