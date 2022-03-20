اقتصاد أوروبا
وزير المالية الفرنسي: نأمل الخروج من صدمة أسعار الطاقة خلال الأشهر القادمة
لومير: "لا أعتقد أننا دخلنا في دوامة تضخمية"
قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الأحد، إنه يأمل في أن تستمر الصدمة التي خلفتها أسعار الطاقة الحالية في معدلات التضخم لأشهر فقط، وإنه لا يرى دوامة تضخمية مستمرة على مدى سنوات في اقتصادات الاتحاد الأوروبي.
وصرح لومير قائلاً: "لا يمكنني إعطاء تاريخ محدد، فقد يكون خلال عام 2023"، مضيفاً أن أسعار الطاقة ستنخفض إلى مستويات أكثر منطقية بمجرد أن تخفض أوروبا واردات الغاز والنفط من روسيا.
وتابع: "لا أعتقد أننا دخلنا في دوامة تضخمية".
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
"إتش سي" تتوقع رفع أسعار الفائدة في مصر بسبب التضخمرفعت تقديرات التضخم للعام 2022 إلى 11.5% من 7.2% بسبب زيادة أسعار القمح والنفط قصص اقتصادية
-
المركزي الروسي: مؤشرات على تدهور اقتصادي.. ارتفاع التضخم "حتمي"موسكو تمكنت من درء عجز تاريخي عن سداد الديون عبر استكمال بعض مدفوعات سنداتها بالدولار اقتصاد
-
غولدمان ساكس: التضخم في تركيا سيظل فوق 60% معظم العاممبررا توقعاته بموقف السياسات "غير المستدامة" وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا اقتصاد
مادة إعلانية