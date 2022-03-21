البحرين: الوصول لنقطة التعادل في الميزانية بحلول 2024

توقع وزير المالية البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن تتمكن البلاد من الوصول إلى نقطة التعادل في الميزانية بحلول العام 2024 بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف أن المنامة ستواصل النظر في خيار إصدار سندات، وسيتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

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يذكر أن البحرين رفعت قيمة الضريبة المضافة إلى 10% أوائل العام الحالي في وقت قدر صندوق النقد الدولي نقطة تعادل الميزانية في البحرين عند سعر برميل نفط يصل إلى 107 دولارات.