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السعودية.. إطلاق منصة Catalyse لتحفيز قطاع الابتكار والشركات الناشئة

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شركات ناشئة

السعودية.. إطلاق منصة Catalyse لتحفيز قطاع الابتكار والشركات الناشئة

المملكة تستهدف رفع مساهمة قطاع الابتكار والشركات الناشئة بالناتج المحلي الإجمالي إلى 35%

دبي - العربية.نت

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أطلقت وزارة الاستثمار السعودية وشركة صندوق الصناديق "جدا" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة منصة Catalyse السعودية لتحفيز قطاع الابتكار والشركات الناشئة، بهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.

وأوضحت الوزارة أن ذلك سيتم عبر الربط بين الجهات الحكومية، ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين، والشركات العائلية، للمشاركة في نقاشات تفاعلية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

يأتي ذلك تماشياً مع أهداف رؤية 2030 لرفع مساهمة قطاع الابتكار والشركات الناشئة في الناتج المحلي الإجمالي من 21% إلى 35%.

تجدر الإشارة إلى أن رأسمال شركة "جدا" يبلغ 4 مليارات ريال مخصصة للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة في السعودية.

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