الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض دون تغيير

أبقت الصين سعر الفائدة الرئيسي لإقراض الشركات والأفراد دون تغيير اليوم الاثنين، وفقا لما توقعه التجار والمحللون.

وأبقت الصين على سعر الفائدة الأساسي لقروض العام الواحد عند 3.7%، بينما ظل سعر الفائدة الأساسي لقروص الخمس سنوات عند 4.60%.

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وتوقع ما يزيد قليلا عن نصف التجار والمحللين الذين شملهم استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي أن تبقي الصين كلا السعرين دون تغيير.

وفي يناير الماضي، خفض البنك المركزي الصيني أسعار الإقراض القياسية وسط مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقرر بنك الشعب الصيني خفض معدل القرض الأساسي لمدة عام بمقدار 10 نقاط أساس من 3.8% إلى 3.7%.

كما تم تخفيض سعر الفائدة الأساسي للقروض أجل خمس سنوات بمقدار 5 نقاط أساس من 4.65% إلى 4.6%، وهو أول خفض منذ أبريل 2020.