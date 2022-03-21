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بعد قرار اعتقال شقيقه بأيام.. تهم فساد تلاحق محافظ مصرف لبنان المركزي

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مصرف لبنان

بعد قرار اعتقال شقيقه بأيام.. تهم فساد تلاحق محافظ مصرف لبنان المركزي

تم إصدار قرار باعتقال رجا سلامة شقيق محافظ المركزي في نفس القضية

دبي - العربية.نت

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وجهت القاضية اللبنانية غادة عون اتهاما غيابيا لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشراء وتأجير شقق في باريس بعضها للبنك المركزي - بعد تخلفه عن حضور جلسة استماع اليوم.

وردا على اتهامه بالإثراء غير المشروع، قال سلامة لوكالة رويترز، إنه أمر بإجراء تدقيق في الموضوع لافتا إلى أن التدقيق لم يكشف أن الأموال العامة تمثل أي مصدر لثروته.

يأتي اتهام حاكم مصرف لبنان بعد أيام من أمر أصدرته القاضية عون باعتقال شقيق سلامة - رجا في نفس القضية.

من جانبه كان محامي رجا سلامة أعلن يوم الجمعة أن الادعاءات بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ضد موكله لا أساس لها من الصحة.

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