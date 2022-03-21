بنوك مصرية تصدر شهادات إيداع بفائدة 18% مع تراجع سعر صرف الجنيه

على خلفية القرار المفاجئ برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، قرر بنكا الأهلي ومصر، طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة واحدة بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 18%.

ووفق بيان، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن اجتماعا عاجلا تم صباح اليوم للجنة أليكو بالبنك الأهلي المصري أسفر عن طرح الشهادة، وإتاحتها للجمهور من اليوم.

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فيما قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن اجتماعا عاجلا تم صباح اليوم، للجنة الـ "أليكو" بالبنك الأهلي المصري أسفر عن طرح الشهادة، وإتاحتها للجمهور من اليوم.

كما أعاد بنك مصر، اليوم، إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصّر.

ووفق بيان، أكد بنك مصر أنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور، اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).

وأوضح أنه يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 750 فرعا ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. يأتي ذلك في إطار حرص البنك الدائم على إرضاء عملائه، وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم، والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة، واستحداث كل ما هو جديد، ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائى، مساء الأحد، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.2%، و10.25%، و9.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.