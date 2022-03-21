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"شنتشن" الصينية تلغي إجراءات الإغلاق بعد السيطرة على كورونا

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اقتصاد الصين

"شنتشن" الصينية تلغي إجراءات الإغلاق بعد السيطرة على كورونا

تعد مقرا لشركات التكنولوجيا الكبرى

دبي - العربية.نت

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ألغت مدينة شنتشن Shenzhen الصينية، التي تعد مقرا لشركات التكنولوجيا الكبرى، إجراءات الإغلاق إلا أنها أبقت بعض القيود.

ويأتي هذا القرار بعد أن أوضحت الحكومة أنها تمكنت من السيطرة على انتشار كورونا في المدينة.

ومن المقرر أن تسمح مدينة شنتشن للهيئات والشركات الحكومية باستئناف عملياتها.

ومن جانب آخر، سيتم إغلاق منتجع ومتنزهات والت ديزني Walt Disney في شنغهاي بشكل مؤقت ابتداء من اليوم، وسط ارتفاع الإصابات بكورونا.

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