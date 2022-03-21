مصر تحدد سعر بيع الخبز الحر

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، قراراً نص في مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، فإن القرار نص على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 غراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 غراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 غراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 غراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 غراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 غراماً.

مادة اعلانية

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقاً لنص المادة 22 مكرراً "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه.

ووافق مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي، على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي في مقابلة تلفزيونية سابقة، إن الحكومة تخطط لتحديد سعر الخبز غير المدعم لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف الوزير، السبت الماضي، أن السعر قد يتغير شهريا إذا اقتضى الأمر، موضحا أن البلاد لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 3.4 شهر.