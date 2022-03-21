وزير الزراعة الفرنسي: قلقون من أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا
مع تفاقم أسعار الأغذية عالمياً
قال وزير الزراعة الفرنسي، جوليان دونورماندي، اليوم الاثنين، إننا قلقون من أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مفاقمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والنفط، إذ تعد كل من روسيا وأوكرانيا منتجين رئيسيين للمواد الغذائية، بما في ذلك زيت عباد الشمس والقمح. ويعتمد الشرق الأوسط بشكل خاص على واردات من البلدين.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حذر من أن أسعار المواد الغذائية سترتفع بسبب العقوبات، لأن موسكو من أكبر منتجي الأسمدة في العالم.
من جانبه، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إثر قمة أوروبية في فرساي مؤخراً، من أن أوروبا وإفريقيا "ستشهدان اضطرابا كبيرا على الصعيد الغذائي" في الـ12- 18 شهرا المقبلة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأضاف ماكرون: "علينا أن نعيد تقييم استراتيجياتنا الإنتاجية للدفاع عن سيادتنا الغذائية كأوروبيين، وأيضا إعادة تقييم الاستراتيجية حيال إفريقيا، وإلا فإن دولا عدة في إفريقيا ستتضرر".
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