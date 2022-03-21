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صندوق مصر السيادي ينجح في جذب استثمارات بأكثر من ملياري دولار

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وزير التخطيط المصرية هالة السعيد ومدير صندوق مصر السيادي
وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد
اقتصاد مصر

صندوق مصر السيادي ينجح في جذب استثمارات بأكثر من ملياري دولار

سيتم الإعلان عن تفاصيل الاستثمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة

القاهرة - العربية.نت

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، اجتماعا لمتابعة جهود "صندوق مصر السيادي" في جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وخلال الاجتماع، أعلنت الدكتورة هالة السعيد أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب وتوجيه استثمارات أجنبية كبيرة الحجم بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص، بقيمة استثمارات تقدر بأكثر من ملياري دولار في المرحلة الأولى، بصورة مباشرة ومن خلال البورصة المصرية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك الاستثمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضافت الوزيرة: "ستسهم تلك الصفقات الاستثمارية في تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد، وترسيخ وضع مصر كإحدى الوجهات الاستثمارية الرائدة في العالم، ومع النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر، والتزامها نحو تحقيق التنمية المستدامة الشاملة من خلال رؤيتها طويلة المدى "رؤية مصر 2030"، سيتم تنفيذ المزيد من الشراكات والصفقات الاستثمارية المماثلة".

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