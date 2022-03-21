"موانئ" تطلق مرحلة إبداء الرغبة لتقديم خدمات بحرية في 8 موانئ سعودية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في السعودية، وبالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص عن إطلاقها مرحلة إبداء الرغبة لمشاريع تقديم الخدمات البحرية الجديدة، الذي يشتمل على ثمانية موانئ رئيسية تجارية وصناعية في المملكة.

ويمنح المشروع اتفاقيات طويلة الأجل للجهات المهتمة من ذوي الخبرة في القطاع الخاص، وفقًا لنظام التخصيص، من خلال طرح منافسة عامة.

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وتتضمّن اتفاقيات تقديم الخدمات البحرية خدمات أساسية مثل: الإرشاد، والقطر، والترصيف، وعمليات منطقة المخطاف، وخدمات بحرية إضافية مثل: مكافحة التلوث، ومكافحة الحرائق، وغيرها من الخدمات.

ويمكن للجهات المهتمة بالمشروع من القطاع الخاص المحلية والدولية تحميل وثيقة إبداء الرغبة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص www.ncp.gov.sa وتم تحديد آخر موعد لاستقبال طلبات إبداء الرغبة بالمشاركة بتاريخ 07 أبريل 2022م في تمام الساعة 03:00 مساءً بتوقيت المملكة، حيث سيتم بعد ذلك إطلاق مرحلة التأهيل (RFQ) للجهات التي أبدت رغبتها بالمشاركة.

وتشكل المشاريع تقديم الخدمات البحرية عاملاً رئيسياً في تطوير قطاع الموانئ للارتقاء به وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وجذب أفضل الشركاء المتخصصين في المجال، وهو ما توليه "موانئ" اهتماماً استثنائياً بهدف الإسهام في تعزيز موقع المملكة كمركز لوجستي وتجاري عالمي، يدعم الخطط الوطنية في التطوير الشامل، ويسهم في تنمية قطاع نقل بحري مستدام ومزدهر يمكّن المملكة من تحقيق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لرؤية المملكة 2030.