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"مورغان ستانلي" محذرا: تونس تواجه خطر التخلف عن سداد الديون في هذا التوقيت

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مورغان ستانلي ينصح بزيادة الاستحواذ على الأسهم والتخلي عن النقد والدولار
مورغان ستانلي
اقتصاد تونس

"مورغان ستانلي" محذرا: تونس تواجه خطر التخلف عن سداد الديون في هذا التوقيت

من المرجح أن يحدث ذلك العام القادم ما لم تتوصل البلاد سريعا إلى برنامح مع صندوق النقد

لندن - رويترز

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حذر بنك مورغان ستانلي، اليوم الاثنين، من أن تونس تتجه نحو تخلف عن سداد ديونها إذا استمر التدهور الحالي في ماليتها العامة.

وقال البنك: "في سيناريو يستمر فيه المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، فمن المحتمل أن تونس ستتخلف عن سداد ديونها"، مضيفا أن من المرجح أن يحدث ذلك العام القادم ما لم تتوصل البلاد سريعا إلى برنامح مع صندوق النقد الدولي وتجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق.

ويأتي هذا بعد تحذير مماثل يوم الجمعة من وكالة التصنيف الائتماني فيتش التي خفضت تصنيفها لديون تونس السيادية إلى (‭CCC‬) من (‭B-‬).

وقدرت فيتش أن عجزا في موازنة الحكومة عند 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيرفع نسبة ديون تونس إلى الناتج الاقتصادي إلى 84%.

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