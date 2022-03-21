كشف عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن أن 6 عملات تستحوذ على 90% من المدفوعات العربية البينية، وتضم الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري والدينار الأردني، إضافة إلى الدولار الأميركي واليورو.

وقال إن منصة " بُنى" أول منصة إقليمية عالمية لتعزيز المدفوعات البينية العربية في مجالات الاستثمار والتجارة والتحويلات المالية العربية، مشيراً إلى أن "بنى" تهدف إلى تعزيز التكامل العربي عبر استخدام العملات العربية في مجال المدفوعات البينية، وفقا لوكالة الإمارات الرسمية (وام).

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وأوضح أن المنصة تمضي قدماً لتحقيق كافة الأغراض التي تأسست من أجلها والتي حرص محافظو المصارف المركزية في الدول العربية على تحقيقها من خلالها، لافتاً إلى أن "بنى" على تواصل مع الشركاء التجاريين عربيا وعالميا حيث تم توقيع اتفاقية مع الجانب الهندي في ظل العمل على فتح أسواق جديدة مثل الأسواق الإفريقية، حيث سيتم التوقيع مع نظام المدفوعات الإفريقي قريبا للانضمام إلى المنصة.

وأوضح أن "بنى" لديها استراتيجية متكاملة لربط الأسواق المالية العربية، مشيراً إلى أن انضمام نظام المدفوعات المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى المنصة مؤخرا يعزز تفعيل استخدام الدينار الأردني في التعاملات المالية العربية البينية.

وتشكل منصة "بُنى" نظاما متكاملا ومتخصصا في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية وتهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية.

كما تقدم "بُنى" إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية وتساهم "بُنى" في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات.