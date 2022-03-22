بولندا تقترح إقصاء روسيا من مجموعة الـ20.. وأميركا ترد بالإيجاب

أعلنت بولندا، اليوم الثلاثاء، أنها اقترحت على الولايات المتحدة الأميركية استبعاد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، مؤكدة أن الفكرة لاقت "ردا إيجابيا".

وحسب وكالة "رويترز"، قال وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي بيوتر نواك في بيان إن الاقتراح نوقش في اجتماعات عقدت بواشنطن الأسبوع الماضي.

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"خلال الاجتماعات مع (وزيرة التجارة الأميركية) جينا ريموندو، قدمنا اقتراحًا لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين، والذي قوبل بردود إيجابية وموافقة، وسيتم تسليم الأمر إلى الرئيس بايدن.

لم يكن هناك رد فوري من وزارة التجارة الأميركية. بينما لم يعلق أحد المصادر الأميركية على البيان البولندي تحديدًا، والذي قال بشكل منفصل إن روسيا انتهكت الأعراف الدولية، وبالتالي يجب أن تكون هناك عواقب.

كان وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، قد صرح قبل أيام بوجود مناقشات "لإقصاء روسيا عن مجموعة الـ20".