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البنك الدولي يقر 350 مليون دولار إضافية للأردن للحد من تداعيات "كورونا"

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البنك الدولي
البنك الدولي
اقتصاد الأردن

البنك الدولي يقر 350 مليون دولار إضافية للأردن للحد من تداعيات "كورونا"

التمويل الإضافي يوفر الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً

عمان - فرانس برس

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قال البنك الدولي في بيان اليوم الثلاثاء، إنه وافق على تقديم تمويل إضافي جديد للأردن بقيمة 350 مليون دولار لتمكينه من مساعدة المتضررين من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وبحسب البيان، وافق البنك على "تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لمشروع الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن (من أجل) مواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والعاملين في الشركات الأكثر تضررا من جائحة كورونا".

وسيوفر التمويل الإضافي "الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى توجه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري".

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وسيمول الدعم الإضافي "جزئياً تمديد برنامج (استدامة) الذي أطلقته الحكومة الأردنية في ديسمبر 2020 لتقديم إعانات للأجور لنحو 110 آلاف عامل في شركات تضررت بشدة من الجائحة.

وأضاف البيان أن تلك الخطوة "جاءت لحماية هؤلاء العمال من فقدان الدخل، مع الحفاظ على قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتشغيلها".

وأوضح أنه "نظراً لأن العديد من الشركات لا تزال تكافح لدفع أجور العاملين فيها، فقد قررت الحكومة الأردنية تمديد برنامج "استدامة" حتى يونيو 2022.

ونقل البيان عن المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي، ساروج كومار جاه، قوله إن "التمويل الإضافي سيدعم الإصلاحات المستمرة لنظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والذي تم تعزيزه خلال الأزمة".

وكان البنك الدولي، وافق في 28 يونيو 2021 على تقديم تمويل إضافي للأردن بقيمة 290 مليون دولار لتمكينه من مساعدة المتضررين من التأثيرات الاقتصادية لـ"كوفيد-19".

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