اقتصاد الجزائر
سوناطراك: الجزائر والصين توقعان اتفاقاً لاستثمار 7 مليارات دولار في مشروع فوسفات
توقعات بإيجاد 12 ألف وظيفة أثناء مرحلة التشييد
قالت شركة الطاقة الجزائرية سوناطراك في بيان اليوم الثلاثاء، إن الجزائر والصين وقعتا اتفاقا لاستثمار 7 مليارات دولار، لإنتاج 5.4 مليون طن من المخصبات الزراعية سنويا في منطقة تبسة بشرق البلاد.
وذكر البيان أن الجزائر تتوقع أن يخلق مشروع الفوسفات الجديد، 12 ألف وظيفة أثناء مرحلة التشييد.
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