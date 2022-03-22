.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قناة السويس تعدل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط المحملة إلى 15%

  • الخط
قناة السويس
قناة السويس
قناة السويس

قناة السويس تعدل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط المحملة إلى 15%

اعتبارا من أول مايو

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت هيئة قناة السويس المصرية اليوم الثلاثاء، إنه تقرر تعديل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام المحملة إلى 15% اعتبارا من أول مايو.

وتقرر أيضا استمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5% من رسوم العبور العادية. وأضاف بيان من الهيئة أن "هذه الرسوم الإضافية تعتبر مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري".

وكانت هيئة قناة السويس، كشفت بداية العام الجاري عن تسجيل إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام 2021، أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1.27 مليار طن متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اليونسيف: 11 دولة الأكثر تضررا من ندرة المياه اليونسيف: 11 دولة الأكثر تضررا من ندرة المياه
اكتشف المزيد